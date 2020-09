En solidaridad con los pueblos del sur desde 1987

Alicia Chicharro, Directora del curso

SODEPAZ

Ante el eco que algunos medios de comunicación se han hecho de unas acusaciones infamantes del curso de verano que ofertamos y la campaña de descalificación a la que está siendo sometida la Universidad Pública de Navarra, queremos responder desde la libertad que disfrutamos los profesores de dicha institución pública y la solidaridad que caracteriza el trabajo de la ONG colaboradora, SODEPAZ.

El curso ha sido diseñado desde el rigor académico con la pretensión de indagar en los aspectos jurídicos y sociales que supone para el pueblo palestino vivir bajo la ocupación militar israelí desde hace más de cinco décadas. Para ello, se ha seleccionado un panel de personas expertas, de renombre internacional, que aportarán su visión en materia de derechos humanos.

La campaña desatada contra la UPNA para que cancele dicho curso, tachando a las instituciones organizadoras de promover la discriminación y el odio hacia la población judía, no deja de ser un claro ejemplo de “criminalización de la solidaridad”, tema que aparece en el propio título del curso. No es la primera vez que la UPNA sufre una campaña de presión de estas características, ni la primera vez que se lleva a cabo un curso de verano sobre Palestina bajo la dirección de la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Alicia Chicharro, con la colaboración de SODEPAZ, pero lamentablemente, de nuevo nos vemos en la obligación de aclarar que ni el curso en sí, ni ninguna de estas instituciones posee aspectos judeofóbicos, ya que el curso no aborda cuestiones religiosas o identitarias, sino que se centra en el análisis de las constantes violaciones del Derecho Internacional y de los derechos humanos que realiza la potencia ocupante sobre la población ocupada y que han sido evidenciadas en numerosas Resoluciones de la ONU.

Este curso es el tercero que realizamos conjuntamente entre la UPNA y SODEPAZ para abordar el llamado conflicto palestino-israelí. Los dos anteriores obtuvieron un gran éxito tanto a nivel de difusión y participación de las personas inscritas, como por el excelente nivel de las conferencias ofrecidas. Hay que resaltar que tanto en los anteriores cursos realizados, como en las numerosas actividades que venimos realizando junto a SODEPAZ, hemos contado con personas expertas judías que siempre han ayudado a desentrañar los aspectos más relevantes del conflicto, lo cual despeja cualquier duda del posible carácter judeofóbico del que se nos acusa. Solamente por mencionar a algunas de ellas, hemos contado con judíos israelíes tales como: Ilan Pappe (Profesor de Historia en la Universidad de Exeter), Michel Warchawski (reconocido defensor de derechos humanos), Lea Tsemel (abogada israelí), Liliana Córdoba y Héctor Grad (miembros de la Red internacional de judíos antisionistas) o, este mismo curso 2019-20, Eran Efrati (ex-soldado israelí). SODEPAZ es una entidad que no solo colabora con la UPNA, de hecho lleva más de 20 años colaborando con otras Universidades españolas como la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, y la Carlos III de Madrid, la Universidad de Castilla la Mancha, o la Universidad del País Vasco, con las que mantiene excelentes relaciones.

A pesar de los graves insultos y descalificaciones vertidos contra SODEPAZ en diversas publicaciones y que proceden de la Asociación ACOM, no queremos entrar en una polémica que consideramos totalmente vacua. La citada Asociación ACOM, que sistemáticamente tacha cualquier crítica a Israel -incluida la de la ONU- como antisemita, al igual que otras asociaciones que se autodenominan a sí mismas judías, pero que afortunadamente solo representan una parte muy concreta y muy pequeña dentro de esta religión como es el sionismo, con sus publicaciones difamatorias acerca de nuestro curso solo ofrecen una prueba más de la mencionada criminalización que sufre cualquier persona o institución que se atreva a abordar la vulneración de los derechos humanos en los Territorios ocupados palestinos, crítica especialmente feroz cuando se incluye el análisis de la campaña internacional de Boicot, Desinversiones, y Sanciones (BDS).

Dicha campaña, de carácter legítimo y totalmente pacífico, fue lanzada en el año 2005 por más de 400 organizaciones sociales, sindicales, y políticas palestinas. La campaña BDS es un movimiento no violento de los derechos humanos que busca la libertad, la justicia y la igualdad para el pueblo palestino, basado en el Derecho Internacional y los principios universales de los derechos humanos. Como tal, BDS ha rechazado sistemática y categóricamente todas las formas de discriminación y racismo, incluido el antisemitismo, así como de las numerosas leyes racistas de Israel.

Desde SODEPAZ no desean entrar a defenderse de los insultos que se vierten contra ellos, pues llevan muchos años sufriéndolos por parte de la Asociación ACOM y otras entidades que trabajan en el lavado de imagen del Estado de Israel, descalificaciones que desgraciadamente también han sufrido numerosas personalidades públicas de nuestro país tales como D. Miguel Ángel Moratinos (ex-Ministro de Exteriores español), los expresidentes del Gobierno español D. José Luis Rodríguez Zapatero y D. Mariano Rajoy, o instituciones poco sospechosas de poseer carácter judeofóbico como Cáritas, o una decena de ONGDs que trabajan en Palestina.

Pero tanto SODEPAZ como yo, como Directora del curso, nos vemos en la obligación de defender el panel de las personas expertas invitadas al curso. Antes de nada, queremos destacar la talla académica de todos y cada uno de ellos y defender su imparcialidad, así como el rigor con el que tratan el tema del conflicto palestino-israelí.

Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y ya ha sido invitado en otra ocasión a participar en nuestros cursos de verano.

Omar Barghouti fue galardonado en el año 2017 con el Premio Gandhi de la Paz por su trabajo como co-fundador de la Campaña BDS.

Michael Lynk es el Relator Especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, además de Associate Professor en la Western University, Ontario (Canadá). Al contrario de lo que se dice por el libelo de ACOM, no ha sido jamás descalificado por la ONU. Su último comunicado, preocupado por el reciente bombardeo de Gaza, data del 1 de septiembre de 2020. Nosotros sí adjuntamos el enlace oficial de la ONU para que se pueda comprobar la información que aportamos:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26201&LangID=E

Una persona que dicen que ha sido descalificada no seguiría en un cargo que no tiene ningún lazo contractual con la ONU. Él ha sido elegido porque es un experto en derechos humanos. A continuación también adjuntamos el enlace a su último informe en español, en el que se puede comprobar que todo su trabajo se centra en la protección de los derechos humanos. En este caso concreto, hay un amplio apartado sobre los derechos de los niños, especialmente golpeados por los ataques de Israel a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental:

https://undocs.org/es/A/74/507

No nos cabe duda que su “fichaje” para participar en una universidad española de mediano tamaño, es una de las razones por las que se ha desatado esta atroz campaña de desprestigio contra la propia universidad.

Alys Samson es la Coordinadora Europea de Boycott National Committe (BNC) y su descalificación de nuevo responde al deseo de desprestigiar una campaña totalmente pacífica de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Este deseo se explica porque en algunos países esta presión por parte de asociaciones sionistas y estamentos del propio Estado de Israel llegó a cosechar algún pequeño éxito, aunque muy efímero, ya que el pasado día 11 de junio de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que ir en contra de esta campaña violaba la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que España está también adherida. Adjuntamos el link a la sentencia del Alto Tribunal europeo:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202756%22]}

Lidón Soriano es una activista muy conocida y respetada entre las redes de solidaridad de todo el Estado español. Lleva más de 20 años acompañando a Palestina a grupos de políticos, sindicalistas, y defensores de DDHH. Siempre ha defendido el Derecho a la legítima defensa, consignado en el artículo 51 de las NNUU, que no debe confundirse como pretenden con la defensa del terrorismo.

No podemos concluir sin agradecer a las personas que siguen nuestros cursos, tanto sobre Palestina como sobre refugiados y derechos humanos, en los que siempre hemos colaborado SODEPAZ y la UPNA y que, como se puede comprobar con los números de las matriculaciones, no son pocas (este curso tiene 200 matriculados, como en otras ocasiones, todas las plazas ofertadas y hay lista de espera). Este hecho nos hace pensar que nuestro fiel compromiso en el análisis y la defensa de los derechos humanos es el camino a seguir.

Desde SODEPAZ quieren agradecer especialmente a la UPNA por su valiente e incansable trabajo académico y social, así como por su defensa a ultranza de la libertad de cátedra y expresión.

Por mi parte, como Directora académica del curso, quiero agradecer también especialmente a la UPNA por permitirme que proponga con total libertad temas que no siempre son cómodos ni faltos de controversia, pero que considero que su análisis y discusión es importante abordarlo desde la academia, con rigor y pluralidad. Es un orgullo pertenecer a una institución que antepone valores como la solidaridad, la libertad y la defensa de los derechos humanos, a cualquier otro tipo de consideración.